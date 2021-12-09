Фьюри отреагировал на решение WBC, которое срывает его бой с Усиком

Об этом заявил сопромоутер британского тяжеловеса Фрэнк Уоррен, сообщает talkSPORT .

По его словам, Всемирный боксерский совет не отметил, в какие сроки должен пройти поединок с Диллианом Уайтом, поэтому команда Тайсона Фьюри и дальше работает над организацией боя за звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика, который станет возможным только при условии согласия британца Энтони Джошуа.

"В WBC не сказали нам, в какой срок должен пройти поединок. Пока они просто попросили начать переговоры и именно это мы и сделаем. Мы все усердно работаем над боем против Усика и над тем, чтобы Джошуа согласился отказаться от реванша с Усиком, и нам надо понять, какие у нас перспективы с этим. На мой взгляд, бой с Уайтом - это самый плохой сценарий", - сказал Уоррен.

Он объяснил, что бой с украинцем является для Фьюри более желательным, поскольку на кону будут стоять все четыре титула.

"Он хочет боя с Усиком по очевидным причинам – титулы на кону и больший гонорар. Но если это будет Диллиан Уайт, то будет Диллиан Уайт. Он будет готовиться к этому бою, словно это Джо Фрейзер или Мохаммед Али, такое сейчас настроение Тайсона. Он выглядит хорошо, он живет в тренировочном зале", – заверил Уоррен.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.

8 декабря Всемирный боксерский совет обязал Тайсона Фьюри провести защиту титула в поединке против Диллиана Уайта.

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