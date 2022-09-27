Фьюри отказался от боя с Джошуа ради боксера, которого в Москве нокаутировал Кличко
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что проведет следующий бой против сирийца Махмута Чарра
О Фьюри сообщил в Instagram .
По словам британца, он будет защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Чарра.
"С нетерпением жду боя с человеком, который действительно хочет драться, имеет пыл, желание и сражался против нескольких лучших боксеров. Он снова делает шаг вверх. Сойди туда, Чарр", - написал Фьюри.
37-летний Махмут Чарр в 2012 году сражался в Москве за титул WBC против украинца Виталия Кличко и проиграл нокаутом в четвертом раунде. С тех пор он сменил имя с Мануэля на Махмут и представляет Сирию, а не Германию.
На счету Чарра 33 победы и 4 поражения. Фьюри выиграл 32 поединка и 1 свел вничью.
Ожидалось, что Тайсон Фьюри в декабре встретится с другим британцем - Энтони Джошуа, однако он заявил, что бывший чемпион мира отказался с ним сразиться и сорвал поединок.
- 6 сентября Энтони Джошуа заявил, что готов провести бой против Тайсона Фьюри в декабре 2022 года.
- 13 сентября Энтони Джошуа вошел в топ-10 рейтинга WBC , что дало ему право сразиться за титул чемпионата мира с Тайсоном Фьюри.
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