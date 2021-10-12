Фьюри "ограбил" Усика в рейтинге лучших тяжеловесов мира

Об этом сообщает BoxRec .

Тайсон Фьюри, благодаря победе над американцем Деонтеем Уайлдером в бою за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), вышел на первое место среди тяжеловесов. Британец отобрал лидерство у Александра Усика и отодвинул его на вторую позицию. Еще один боец из Великобритании Энтони Джошуа, которого победил украинец, идет третьим. Деонтей Уайлдер - четвертый.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC.

Рейтинг BoxRec в супертяжелом весе:

1. Тайсон Фьюри (Великобритания)

2. Александр Усик (Украина)

3. Энтони Джошуа (Великобритания)

4. Деонтей Уайлдер (США)

5. Диллиан Уайт (Великобритания)

6. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

7. Майкл Хантер (США)

8. Энди Руис (США)

9. Дерек Чисора (Великобритания)

10. Кубрат Пулев (Болгария)





Напомним, 7 октября WBC объявила, что победитель поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет иметь 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.

10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.

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