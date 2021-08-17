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Фьюри объявил о старте подготовки к супербою с Уайлдером. Видео

17 августа, 2021 вторник
18:54
Спорт

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри объявил о старте подготовки к третьему поединку против Деонтея Уайлдера

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Twitter боксера.

Фьюри должен был начать тренировочные сборы раньше, но болезнь новорожденной дочери внесла свои коррективы. После рождения девочку перевели в реанимацию. В среду британец наконец сможет привезти дочь домой из больницы.

"Надеюсь, мы заберем ребенка из больницы в эту среду, и я смогу начать тренироваться к бою с большим " бомжарой " Деонтеем Уайлдером. У меня будет 7 с половиной недель на подготовку, и этого вполне достаточно для такого зеваки, как он", - сказал Тайсон Фьюри.

Третий бой между чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе и Уайлдером состоится 9 октября в Лас-Вегасе.

Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.

  • 16 июля стало известно, что поединок между британским боксером Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером состоится 9 октября .
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Бокс
Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер
Уайлдер - Фьюри
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