Фьюри объявил о старте подготовки к супербою с Уайлдером. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Twitter боксера.



Фьюри должен был начать тренировочные сборы раньше, но болезнь новорожденной дочери внесла свои коррективы. После рождения девочку перевели в реанимацию. В среду британец наконец сможет привезти дочь домой из больницы.



"Надеюсь, мы заберем ребенка из больницы в эту среду, и я смогу начать тренироваться к бою с большим " бомжарой " Деонтеем Уайлдером. У меня будет 7 с половиной недель на подготовку, и этого вполне достаточно для такого зеваки, как он", - сказал Тайсон Фьюри.

Третий бой между чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе и Уайлдером состоится 9 октября в Лас-Вегасе.

Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.