Фьюри объявил о поединке с тяжеловесом, который сорвал его супербой с Усиком

Об этом сообщает Sky Sports .

Обязательный претендент на титул WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе Диллиан Уайт заявил, что подписал контракт на бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

"Где бы они не хотели провести бой, если бы они не хотели провести бой, мне все равно. Я пытался встретиться с Фьюри в течение длительного времени. Я всегда был готов сразиться с ним. Я просто хочу сражаться с ним за титул чемпиона мира сейчас ", – сказал Уайт.

Промоутер Тайсон Фьюри Боб Арум заявил, что его боксер также заключил подпись под соглашением. Поединок состоится 23 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

WBC обязала Фьюри провести против Уайта обязательную защиту. Сам чемпион хотел встретиться с Александром Усиком бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с еще одним британцем – Энтони Джошуа.

Напомним, 17 февраля Тайсон Фьюри обратился к Диллиану Уайту с требованием немедленно подписать контракт на бой .

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