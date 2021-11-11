Фьюри объяснил, почему Усик никогда не решится на бой с Уайлдером.
Отец и тренер британского боксера Тайсона Фьюри - Джон Фьюри заявил, что украинец Александр Усик не рискнет сразиться с американцем Деонтеем Уайлдером
Об этом Фьюри-старший заявил в интервью BT Sport Boxing.
По его словам, ни Александр Усик, ни британец Энтони Джошуа не решатся сразиться с американцем, потому что понимают опасность из-за его нокаутирующего удара, которым он дважды отправлял Тайсона Фьюри в нокдаун в проигранном 10 октября поединке.
"Что взять с Джошуа? Его избили. Тайсон и Уайлдер устроили настоящую мужскую войну, вы считаете, что Джошуа когда-нибудь выйдет на ринг против кого-нибудь из них? Я скажу вам, что никто не будет драться с Уайлдером. Слишком опасно. Джошуа однозначно не пойдет по этому пути", - убежден Джон Фьюри.
Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 10 ноября Энтони Джошуа заявил, что хотел бы провести бой против Деонтея Уайлдера после боя-реванша с Александром Усиком.
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