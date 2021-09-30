Фьюри объяснил, почему расстроился поражению Джошуа от Усика
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что надеялся на победу своего соотечественника Энтони Джошуа в бою против украинца Александра Усика
Об этом сообщает Mirror .
По словам Фьюри, он расстроился из-за поражения Джошуа от Усика, поскольку из-за него сорвался бой между британцами за звание абсолютного чемпиона мира, который обещал принести каждому из боксеров по $ 100 млн.
"Усик сделал свое дело, и это все, что я знаю. Он выиграл, и удачи ему. Был я совершенно поражен, когда Усик победил Да был. Я надеялся, что Джошуа сможет выиграть бой, но он не смог", - сказал Фьюри, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. 9 октября в Лас-Вегасе (США) он будет защищать пояс в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- 28 сентября Александр Усик поднялся на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
- 28 сентября Александр Усик заявил о желании провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
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