Фьюри объяснил, почему хочет Усику поражения в бою с Джошуа

Об этом сообщает Mirror .

По словам Фьюри, он хочет, чтобы победил Джошуа, ведь его поединок с соотечественником гораздо интереснее болельщикам, чем бой с Усиком.

"Я смотрю все ключевые боксерские поединки, поэтому обязательно буду смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе. Хочу ли я, чтобы Джошуа победил? Конечно. Потому что в том, что я побью Усика, нет особого смысла. Я бы считал лучше побить Джошуа. Это более серьезный бой и люди хотят видеть его больше ", - сказал Фьюри, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

21 сентября стало известно, что Джошуа заработает за поединок с Александром Усиком $ 20,5 млн.

Гарантированный гонорар Усика за бой с Джошуа составит $ 4,1 млн .

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