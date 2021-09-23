Фьюри объяснил, почему хочет Усику поражения в бою с Джошуа
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри хочет, чтобы его соотечественник Энтони Джошуа победил украинца Александра Усика
Об этом сообщает Mirror .
По словам Фьюри, он хочет, чтобы победил Джошуа, ведь его поединок с соотечественником гораздо интереснее болельщикам, чем бой с Усиком.
"Я смотрю все ключевые боксерские поединки, поэтому обязательно буду смотреть чемпионский бой в супертяжелом весе. Хочу ли я, чтобы Джошуа победил? Конечно. Потому что в том, что я побью Усика, нет особого смысла. Я бы считал лучше побить Джошуа. Это более серьезный бой и люди хотят видеть его больше ", - сказал Фьюри, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 21 сентября стало известно, что Джошуа заработает за поединок с Александром Усиком $ 20,5 млн.
- Гарантированный гонорар Усика за бой с Джошуа составит $ 4,1 млн .
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