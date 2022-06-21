Об этом он заявил в интервью каналу Гарета Дэвиса в YouTube.

"В супертяжелом весе достаточно одного удара. Прошлый бой не был односторонним – на лице Усика были рассечения. Очевидно, что Джошуа может нанести один удар, но Усик слишком умный, быстрый и малый для него. А еще он – левша", - сказал Фьюри.

Он добавил, что из-за сотрудничества с новым тренером Робертом Гарсией, британец станет еще более уязвимым для Усика.

"Думаю, сотрудничество с Робертом Гарсией, пытающимся сделать его агрессивным, сделает Джошуа еще более уязвимым к ударам Усика. Я не вижу, как он победит. Усик слишком хороший боксер для Джошуа. Он не сможет прессинговать его на протяжении всех 12 раундов, втянуть в драку и нокаутировать", - убежден Фьюри, являющийся чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинец и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

17 июня стало известно, что второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа .

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