Фьюри обвинил Усика в употреблении допинга
Британский боксер Тайсон Фьюри назвал украинца Александра Усика "накачанным стероидами средневесом"
Об этом Фьюри заявил в Twitter.
По его словам, Энтони Джошуа отдал чемпионские титулы накачанному стероидами средневесу.
"Не могу поверить, что AJ вернул Украине все пояса в тяжелом весе. И это после той тяжелой работы, которую я сделал для того, чтобы их вернуть. Серьезной и бесполезной работы. Ты здоровенный и никчемный бродяга. К тебе подошел маленький, накачанный стероидами средневес и забрал все твои пояса", - сказал Фьюри.
Также он пообещал вернуть титулы в Британию.
"Для их возвращения понадобится настоящий британский бомбардировщик из Ланкастера – такой, как я. Я уйду и освобожу никчемного маленького человечка от поясов и верну их в Британию", - заверил Фьюри.
Тайсон Фьюри 10 октября 2021 года в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 11 января Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт получили неделю, чтобы договориться о поединке за звание чемпиона мира WBC.
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