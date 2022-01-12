Фьюри обвинил Усика в употреблении допинга

Об этом Фьюри заявил в Twitter.

По его словам, Энтони Джошуа отдал чемпионские титулы накачанному стероидами средневесу.

"Не могу поверить, что AJ вернул Украине все пояса в тяжелом весе. И это после той тяжелой работы, которую я сделал для того, чтобы их вернуть. Серьезной и бесполезной работы. Ты здоровенный и никчемный бродяга. К тебе подошел маленький, накачанный стероидами средневес и забрал все твои пояса", - сказал Фьюри.

Также он пообещал вернуть титулы в Британию.

"Для их возвращения понадобится настоящий британский бомбардировщик из Ланкастера – такой, как я. Я уйду и освобожу никчемного маленького человечка от поясов и верну их в Британию", - заверил Фьюри.

Тайсон Фьюри 10 октября 2021 года в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик 25 сентября 2021 года в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у британца титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).