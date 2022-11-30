Фьюри обиделся на слова Усика и пообещал при встрече отвесить ему пощечину
Британский боксер Тайсон Фьюри пообещал наказать украинца Александра Усика за высказывание о пьянстве
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам Фьюри, если удастся договориться о бое, то при первой же встрече он отвесит Усику пощечину.
"Если Усик согласится на бой, я обещаю вам, что дам ему пощечину. Недавно он назвал меня пьяницей, поэтому я хочу узнать, что он может сказать о выпивке. Я пью, да, конечно. Я человек. Я люблю выпить пива. Кто этого не знает?" – рассказал Фьюри.
Александр Усик владеет поясами IBF (Международной боксерской федерации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 30 ноября стало известно, что Тайсон Фьюри отказался платить штраф IBF и не сможет стать абсолютным чемпионом мира даже в случае победы над украинцем Александром Усиком.
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