Фьюри нокаутировал Уайта в бою за титул WBC в сверхтяжелом весе

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) между Фьюри и Уайтом проходил на лондонском стадионе "Уэмбли".



В шестом раунде Тайсон Фьюри аперкотом нокаутировал Диллиана Уайта и защитил титул WBC в сверхтяжелом весе.



Накануне боя на процедуре взвешивания Тайсон Фьюри показал результат 119,7 кг и оказался тяжелее Диллиана Уайта (114,7 кг).

20 апреля Тайсон Фьюри заявил, что бой с Диллианом Уайтом станет последним в его карьере .

22 апреля Фьюри и Уайт провели официальную процедуру взвешивания и устроили финальную дуэль взглядов .

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