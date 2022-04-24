Фьюри нокаутировал Уайта в бою за титул WBC в сверхтяжелом весе
В ночь на 24 апреля британец Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Вайта в бою-защите титула WBC в сверхтяжелом весе
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) между Фьюри и Уайтом проходил на лондонском стадионе "Уэмбли".
В шестом раунде Тайсон Фьюри аперкотом нокаутировал Диллиана Уайта и защитил титул WBC в сверхтяжелом весе.
Накануне боя на процедуре взвешивания Тайсон Фьюри показал результат 119,7 кг и оказался тяжелее Диллиана Уайта (114,7 кг).
- 20 апреля Тайсон Фьюри заявил, что бой с Диллианом Уайтом станет последним в его карьере .
- 22 апреля Фьюри и Уайт провели официальную процедуру взвешивания и устроили финальную дуэль взглядов .
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