Фьюри нокаутировал Уайлдера в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против американца Деонтея Уайлдера
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) Фьюри защищал в поединке против Уайлдера звание чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Это была уже третья встреча британца и американца. В декабре 2018 года они свели бой к ничьей. В феврале 2020-го Фьюри победил нокаутом и отобрал у Уайлдера чемпионский титул.
Накануне боя состоялась церемония взвешивания, во время которой оба боксера показали рекордный вес в карьере. Фьюри набрал 125,6 кг, Уайлдер - 107,9 кг.
Фьюри активнее начал поединок и в третьем раунде отправил Уайлдера в нокдаун. Американец быстро восстановился и мощно ответил в четвертом раунде, когда дважды сам уложил британца на пол.
В дальнейшем Фьюри доминировал на ринге, а Уайлдер "выживал" и рассчитывал только на нокаут.
В 10-м раунде британец еще раз отправил соперника в нокдаун, а завершил бой в 11-м раунде, ударом в висок нокаутировав Уайлдера.
Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и защитил чемпионский титул.
- 5 октября стало известно, что Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $30 млн, а американец - $20 млн.
- 7 октября WBC объявила, что у победителя поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
- 8 октября Боб Арум обратился к Энтони Джошуа с просьбой, чтобы он отказался от реванша с Александром Усиком.
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