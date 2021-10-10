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Фьюри нокаутировал Уайлдера в бою за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе

10 октября, 2021 воскресенье
07:40
Спорт

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против американца Деонтея Уайлдера

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США) Фьюри защищал в поединке против Уайлдера звание чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Это была уже третья встреча британца и американца. В декабре 2018 года они свели бой к ничьей. В феврале 2020-го Фьюри победил нокаутом и отобрал у Уайлдера чемпионский титул.

Накануне боя состоялась церемония взвешивания, во время которой оба боксера показали рекордный вес в карьере. Фьюри набрал 125,6 кг, Уайлдер - 107,9 кг.

Фьюри активнее начал поединок и в третьем раунде отправил Уайлдера в нокдаун. Американец быстро восстановился и мощно ответил в четвертом раунде, когда дважды сам уложил британца на пол.

В дальнейшем Фьюри доминировал на ринге, а Уайлдер "выживал" и рассчитывал только на нокаут.

В 10-м раунде британец еще раз отправил соперника в нокдаун, а завершил бой в 11-м раунде, ударом в висок нокаутировав Уайлдера.

Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и защитил чемпионский титул.  

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Бокс
Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер
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