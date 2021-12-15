Фьюри неожиданно передумал сразиться с Усиком
Украинского боксера Александра Усика не оказалось в списке соперников, с которыми британец Тайсон Фьюри собирается сразиться в 2022 году
Имена боксеров, с которыми он планирует сразиться, Фьюри обнародовал в twitter.
Среди желаемых соперников британец указал трех соотечественников – Диллиана Вайта, Энтони Джошуа и Дерека Чисору, и при этом не упомянул обладателя трех поясов в сверхтяжелом весе – Александра Усика.
"С нетерпением жду огромных боев в следующем году", – написал Фьюри.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
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14 декабря стало известно, что Тайсон Фьюри сначала встретится с Диллианом Уайтом , а затем проведет бой с победителем реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
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