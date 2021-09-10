Фьюри неожиданно изменил мнение о шансах Усика в бою с Джошуа
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что украинец Александр Усик имеет шансы победить его соотечественника Энтони Джошуа
Об этом сообщает talkSPORT.
По словам Фьюри, Джошуа ждет опасный бой против Усика, в котором украинец имеет шансы на победу.
"Джошуа нужно сосредоточиться на поединке с Усиком. Это опасное противостояние. Энтони знает, что его могут побить, что он способен упасть в нокаут от рук мелкого парня. Люди говорят, что у Усика нет никаких шансов, потому что он небольшой, но Энди Руис тоже был самым молодым в мире, однако нокаутировал Джошуа ", - сказал Фьюри, который ранее неоднократно заявлял, что Усик не имеет шансов преуспеть в супертяжелом весе, поскольку уступает по габаритам лидерам дивизиона.
Летом 2019-го года Джошуа сенсационно проиграл Руису, но затем взял реванш и вернул свои титулы.
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 9 сентября ексчемпион мира Александр Гвоздик заявил, что Джошуа ошибся, когда сбросил вес перед боем с Александром Усиком.
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