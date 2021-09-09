Фьюри назвал своего следующего соперника после Уайлдера

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Тайсона Фьюри, после встречи с американцем Деонтеем Валйдером 9 октября, он вернется на ринг в декабре и встретится с Диллиан Уайтом.

"У меня уже запланированы следующие пять поединков. Я собираюсь уничтожить Уайлдера, а затем намерен драться в декабре. Я не думаю, что Джошуа станет моим оппонентом в декабре. Поэтому впервые за много лет я буду драться в Великобритании на одном из стадионов, против Диллиан Уайта ", - сказал Фьюри.

Он добавил, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира по Джошуа может состояться в марте 2022 года.

"В марте я встречусь с Джошуа, возможно, в Саудовской Аравии. Матч-реванш мы можем провести летом на" Уэмбли ". Пятый мой бой будет против Дерека Чисоры", - рассказал Фьюри, который владеет титулом чемпиона мира WBC ( всемирного боксерского совета).