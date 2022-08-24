Об этом сообщает Express .

По его словам, против Энтони Джошуа он был готов биться бесплатно, однако на бой с Александром Усиком готов выйти всего за полмиллиарда.

"Самый большой в мире бой должен пройти за самые большие в мире деньги. Если я поставлю все на карту против неизвестного иностранца, ребятам лучше дать мне полмиллиарда долларов. Если нет, то заберите этого маленького уродца. Если бы это был Джошуа, то я бы подрался бесплатно , но нет", - сказал Фьюри.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.

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