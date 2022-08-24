Фьюри назвал сумасшедшую сумму, требуемую за бой с Усиком
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что согласится провести поединок против украинца Александра Усика всего за $500 млн
Об этом сообщает Express .
По его словам, против Энтони Джошуа он был готов биться бесплатно, однако на бой с Александром Усиком готов выйти всего за полмиллиарда.
"Самый большой в мире бой должен пройти за самые большие в мире деньги. Если я поставлю все на карту против неизвестного иностранца, ребятам лучше дать мне полмиллиарда долларов. Если нет, то заберите этого маленького уродца. Если бы это был Джошуа, то я бы подрался бесплатно , но нет", - сказал Фьюри.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он провел свое последнее сражение 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.
- 13 августа Тайсон Фьюри сообщил Всемирному боксерскому совету, что завершил карьеру и получил от WBC две недели , чтобы окончательно определиться, будет ли он защищать чемпионский титул.
- В ночь на 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.
- Тайсон Фьюри принял вызов и пообещал отобрать чемпионские пояса Александра Усика.
- 22 августа стало известно, что Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 17 декабря 2022 года.
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