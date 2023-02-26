Фьюри назвал финансовые условия, на которых согласится сразиться с Усиком
Британский боксер Тайсон Фьюри настаивает, чтобы призовой фонд поединка с украинцем Александром Усиком распределялся в пропорции 60:40 в его пользу
Об этом заявил отец и тренер британца Джон Фьюри в интервью ID Boxing .
По его словам, распределение гонораров в бою за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе должно быть в пользу Фьюри, поскольку он соберет аудиторию на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где планируют 29 апреля провести встречу.
"Тайсон – большой чемпион, поэтому распределение гонорара должно быть 60 на 40. Но есть еще один сценарий – возьми 30%, а если ты победишь Тайсона, то получишь 40%. Тайсон привлекает огромную аудиторию, он уже собирал много зрителей. Усик должен согласиться и подраться с Тайсоном. У него есть титулы, которые принадлежали моему сыну", - сказал Джон Фьюри.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 15 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинец настаивает, чтобы призовой фонд в бою против Тайсона Фьюри распределялся поровну.
- 16 февраля Тайсон Фьюри заявил, что встретится с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, если с ним не согласится сразиться Александр Усик.
- 25 февраля стало известно, что Александр Усик, в случае срыва боя с Тайсоном Фьюри, сразится с другим британцем - Даниэлем Дюбуа.
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