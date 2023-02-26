Об этом заявил отец и тренер британца Джон Фьюри в интервью ID Boxing .

По его словам, распределение гонораров в бою за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе должно быть в пользу Фьюри, поскольку он соберет аудиторию на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, где планируют 29 апреля провести встречу.

"Тайсон – большой чемпион, поэтому распределение гонорара должно быть 60 на 40. Но есть еще один сценарий – возьми 30%, а если ты победишь Тайсона, то получишь 40%. Тайсон привлекает огромную аудиторию, он уже собирал много зрителей. Усик должен согласиться и подраться с Тайсоном. У него есть титулы, которые принадлежали моему сыну", - сказал Джон Фьюри.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).