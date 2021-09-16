Фьюри назвал безумную сумму, которую получит Уайлдер в случае его отказа от боя
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что в случае его отказа от третьего поединка с американцем Деонтеем Уайлдером, он заплатит $80 млн
Об этом сообщает vRINGe.com.
По словам Тайсона Фьюри, он был вынужден отложить бой за титул абсолютного чемпиона мира против британца Энтони Джошуа, поскольку Деонтей Уайлдер в суде добился права на реванш.
"Мы договорились о бое с Джошуа. На кону были все титула дивизиона. Но Уайлдер неожиданно подал против меня в арбитражный суд и снял всех лучших юристов США, чтобы выиграть его. Что мне оставалось делать? Отдам ему должное, ведь на его месте я поступил бы так же", - сказал Фьюри.
Он добавил, что в случае отказа от встречи с Уайлдером, он был бы вынужден заплатить $80 млн.
"Я бы отказался от пояса, если бы это помогло избежать контрактных обязательств. Если бы я выбросил титул на помойку, то мы бы все равно подрались с Джошуа, но просто без пояса на кону. Но это решение стоило бы мне $80 млн", - отметил Фьюри, который является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.
Третий бой между боксерами состоится 9 октября в Лас-Вегасе (США).
Джошуа 25 сентября в Лондоне будет защищать титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в поединке против украинца Александра Усика.
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Напомним, 9 сентября Тайсон Фьюри заявил, что в декабре встретится с соотечественником Диллианом Уайтом.
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