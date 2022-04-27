Фьюри нашли соперника для самого кассового боя в истории

Об этом сообщает BoxingScene .

По его словам, бой Тайсона Фьюри против камерунского бойца смешанных единоборств принесет больше денег, чем поединок американского боксера Флойда Мейвезера против главной звезды UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) ирландца Конора Макгрегора.

"Если предположить, что этот парень из UFC согласится сразиться, это будет монументальное соглашение. Они знают друг друга и знают, как много нужно сделать для этого боя. Думаю, Фьюри и Нганну, заработают больше денег, чем Мейвезер и Макгрегор", – сказал Арум.

В 2017 году Мейвезер нокаутировал МакГрегора в бою по правилам бокса. Этот поединок был признан кассовым в истории, его организаторы заработали $600 млн.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе. Нганну является чемпионом UFC в этой категории.

Британец 24 апреля, после победы над соотечественником Диллианом Уайтом, заявил, что покидает большой бокс и в дальнейшем будет выходить на ринг только в выставочных поединках.

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