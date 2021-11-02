Фьюри нашел новый способ убрать Усика с пути к супербою из Джошуа
Тренер британского тяжеловеса Тайсона Фьюри Шугархил Стюард предложил Энтони Джошуа помощь в подготовке к реваншу с Александром Усиком
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Стюарда, он готов помочь Джошуа в подготовке ко второму поединку против украинца, чтобы сделать возможным встречу двух британцев в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
"Мы действительно настроены помочь Джошуа в лагере. Желаем, чтобы он сначала победил Усика, ведь хотим увидеть бой Фьюри – Джошуа, как и все фаны бокса в мире. Это не прием или шутка. С радостью поможем, потому что он способен победить Усика, в этом нет ничего нового. В старину боксеры ходили к другим в залы за помощью", - рассказал Стюард.
Он выразил убеждение, что поединок Фьюри – Джошуа, самый большой, который можно представить в современном боксе.
"Когда сверхтяжелый вес на высоте – на высоте бокс в целом. Самый большой поединок – это Фьюри – Джошуа. Все мы знаем, как он повлияет на спорт, когда они будут бороться за звание абсолютного чемпиона мира. Трудно придумать большее сражение", – сказал Стюард. .
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2022 британец и украинец должны встретиться в реванше.
- Напомним, 7 октября WBC объявила, что Тайсоном Фьюри после победы над Деонтеем Вайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное