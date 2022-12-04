Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), после победы над Дереком Чисорой из Великобритании ему понадобится операция на локте, поэтому следующий бой придется отложить.

"У меня проблемы с руками, и мне, возможно, придется сделать операцию на локте. Но после этого я готов на все. На восстановление понадобится от шести до восьми недель.

Посмотрим, когда мы будем готовы к следующему бою", – сказал Фьюри.

Ожидается, что в следующей встрече Фьюри сразится с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

В ночь на 4 декабря Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

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