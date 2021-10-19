Фьюри нашел неожиданную причину поражения Джошуа от Усика

Об этом сообщает BoxingScene .

По его словам, Энтони Джоуша в проигранном украинском Александру Усику поединка не хватило характера, которым обладают британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер.

"Вам стоит посмотреть на язык тела Джошуа после поражения от Усика. Даже в том, как он сидит на стуле, было заметно - воины так себя не ведут. Если взять моего сына или Деонтея Уайлдера, то они никогда не склоняют голову. Когда Уайлдер проиграл Тайсону, он отдал все. он чуть сидел на стуле, мне кажется, был в полубессознательном состоянии ", - сказал Джон Фьюри.

Он констатировал, что в Джошуа нет шансов победить Фьюри и Уайлдера.

"Джошуа делает все, что может. Просто у него нет даже четверти того характера и воли, которые у моего сына или Уайлдера. Энтони был хорошим чемпионом, но он никогда не побьет Тайсона и Деонтея", - убежден Джон Фьюри .

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).