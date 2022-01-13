Фьюри набросился на Кличко из-за его заявлений об Усике и допинге
Британский боксер Тайсон Фьюри посоветовал Владимиру Кличко не встревать в его конфликт с другим украинцем - Александром Усиком
Об этом Фьюри заявил в Twitter.
Таким образом он отреагировал на слова Кличко, что Фьюри перед боем против него в 2015 году поймали на допинге, о чем украинец ему напомнил после обвинений британца в употреблении стероидов в адрес Усика.
"Кличко - еще один украинский бродяга, который мечтает, что Усик может сделать что-то такому человеку, как я. Владимир, у тебя еще хватает наглости вернуться после всех этих лет и открывать свой большой рот. Ты ни разу в меня не попал. Не попал. Ни одним из своих ударов. Я забрал у тебя все пояса. Смотри, раньше это принадлежало тебе, а теперь это мое, ты, никчемный бродяга. Продолжай мечтать", - сказал Фьюри, демонстрируя свои пояса.
- Напомним, 12 января Тайсон Фьюри назвал Александра Усика "накачанным стероидами средневесом".
- Владимир Кличко, в ответ на обвинения Тайсона Фьюри, напомнил, что британца самого поймали на употреблении допинга .
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