Фьюри набросился на Кличко из-за его заявлений об Усике и допинге

Об этом Фьюри заявил в Twitter.

Таким образом он отреагировал на слова Кличко, что Фьюри перед боем против него в 2015 году поймали на допинге, о чем украинец ему напомнил после обвинений британца в употреблении стероидов в адрес Усика.

"Кличко - еще один украинский бродяга, который мечтает, что Усик может сделать что-то такому человеку, как я. Владимир, у тебя еще хватает наглости вернуться после всех этих лет и открывать свой большой рот. Ты ни разу в меня не попал. Не попал. Ни одним из своих ударов. Я забрал у тебя все пояса. Смотри, раньше это принадлежало тебе, а теперь это мое, ты, никчемный бродяга. Продолжай мечтать", - сказал Фьюри, демонстрируя свои пояса.

Напомним, 12 января Тайсон Фьюри назвал Александра Усика "накачанным стероидами средневесом".

Владимир Кличко, в ответ на обвинения Тайсона Фьюри, напомнил, что британца самого поймали на употреблении допинга .

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