Фьюри изменил мнение о шансах Усика в бою с Джошуа

Об этом он сказал в YouTube-канала Гарета Дэвиса.

По словам Тайсона Фьюри, ему сложно назвать победителя поединка между украинским и британским тяжеловесами.

"Я не могу назвать победителя. Думаю, что нас ждет хорошее противостояние, ведь им многое нужно доказать. Все включают Усика в список лучших боксеров независимо от весовой категории. Людям интересно, сможет ли Джошуа справиться с соперником, который обладает хорошими навыками, быстрыми ногами и хорошей точностью. и сможет ли Усик справиться со столь большим и сильным супертяжеловесом. Нас ждет интересный бой. Так что я точно смотреть его ", - сказал Фьюри.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).