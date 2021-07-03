Фьюри изменил мнение о шансах Усика в бою с Джошуа
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что будет с интересом следить за поединком своего соотечественника Энтони Джошуа против украинца Александра Усика
Об этом он сказал в YouTube-канала Гарета Дэвиса.
По словам Тайсона Фьюри, ему сложно назвать победителя поединка между украинским и британским тяжеловесами.
"Я не могу назвать победителя. Думаю, что нас ждет хорошее противостояние, ведь им многое нужно доказать. Все включают Усика в список лучших боксеров независимо от весовой категории. Людям интересно, сможет ли Джошуа справиться с соперником, который обладает хорошими навыками, быстрыми ногами и хорошей точностью. и сможет ли Усик справиться со столь большим и сильным супертяжеловесом. Нас ждет интересный бой. Так что я точно смотреть его ", - сказал Фьюри.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, еще 17 июня Тайсон Фьюри утверждал, что Александр Усик не имеет шансов на победу в поединке против Джошуа.
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