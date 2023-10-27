Фьюри и звезда UFC устроили веселую дуэль взглядов перед боем

Видео обнародовала промоутерская компания Queensberry Promotions.

Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов перед поединком, проведённым 28 октября. Британский боксер с улыбкой провоцировал соперника оскорбительными возгласами, а французский боец рассмеялся в ответ.

Бой Фьюри – Нганну

Десятираундовое сражение между французом и британцем по правилам бокса состоится 28 октября в Саудовской Аравии. На кону не будет стоять ни один титул.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в сверхтяжелом весе. Пока француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).

Что известно о поединке Усик – Фьюри

Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. Ожидается, что о ней будет объявлено после поединка британца против Нганну, на котором будет присутствовать украинский боксер.

Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).