Фьюри и звезда UFC устроили веселую дуэль взглядов перед боем
Британский боксер Тайсон Фьюри и боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну из Франции провели перед поединком дуэль взглядов
Видео обнародовала промоутерская компания Queensberry Promotions.
Фьюри и Нганну провели дуэль взглядов перед поединком, проведённым 28 октября. Британский боксер с улыбкой провоцировал соперника оскорбительными возгласами, а французский боец рассмеялся в ответ.
Бой Фьюри – Нганну
Десятираундовое сражение между французом и британцем по правилам бокса состоится 28 октября в Саудовской Аравии. На кону не будет стоять ни один титул.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в сверхтяжелом весе. Пока француз камерунского происхождения перешел в PFL (Лигу профессиональных бойцов).
Что известно о поединке Усик – Фьюри
Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. Ожидается, что о ней будет объявлено после поединка британца против Нганну, на котором будет присутствовать украинский боксер.
Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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