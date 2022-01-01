Фьюри и Уайлдер могут провести четвертый бой
Британский боксер Тайсон Фьюри может в четвертый раз встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером
Об этом сообщает vRINGe.com .
Это произойдет в случае, если WBC (Всемирный боксерский совет) лишит британца Диллиана Уайта статуса обязательного претендента на титул, которым владеет Тайсон Фьюри.
Уайт недоволен, что WBC приняла решение распределить призовой фонд поединка в пропорции 80% на 20% в пользу чемпиона.
У Уайлдера есть лучшие шансы получить право на еще один бой с Фьюри, поскольку он занимает в рейтинге WBC первое место.
Читайте также: Топ-7 самых громких боксерских боев 2021 года
Третий бой между британцем и американцем состоялся 9 октября 2021 года в Лас-Вегасе (США). Боксеры в поединке по два раза побывали в нокдаунах, а британец победил нокаутом в 11-м раунде.
В декабре 2018 года была зафиксирована ничья. В феврале 2020 Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него пояс WBC.
- Напомним, 30 декабря поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером был признан лучшим боем 2021 года .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 31.11
- Актуальное
- Важное