Фьюри и Уайлдер могут провести четвертый бой

Об этом сообщает vRINGe.com .

Это произойдет в случае, если WBC (Всемирный боксерский совет) лишит британца Диллиана Уайта статуса обязательного претендента на титул, которым владеет Тайсон Фьюри.

Уайт недоволен, что WBC приняла решение распределить призовой фонд поединка в пропорции 80% на 20% в пользу чемпиона.

У Уайлдера есть лучшие шансы получить право на еще один бой с Фьюри, поскольку он занимает в рейтинге WBC первое место.

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Третий бой между британцем и американцем состоялся 9 октября 2021 года в Лас-Вегасе (США). Боксеры в поединке по два раза побывали в нокдаунах, а британец победил нокаутом в 11-м раунде.

В декабре 2018 года была зафиксирована ничья. В феврале 2020 Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него пояс WBC.