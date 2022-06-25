Фьюри дерзко обратился к Усику
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что не считает украинца Александра Усика настоящим лидером супертяжелого дивизиона
Об этом сообщает BoxingNews24/7 .
По его словам, Усика нельзя с ним сравнивать, поскольку он боксирует в супертяжелом весе всего два года.
"Александр Усик только что пришел в это поколение один бой назад, его нельзя учитывать. Он ворвался со среднего веса. Он не может сравниться со мной. Он в супертяжелом весе два года. Когда ты будешь в супертяжелом весе 10-15 лет, возвращайся, и тогда поговорим", – сказал Фьюри.
Британец является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.
Усик среди любителей начинал выступления в категории до 75 кг. До перехода в супертяжелый вес украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
- 21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Энтони Джошуа мало шансов взять реванш у Александра Усика.
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