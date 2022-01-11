Фьюри дали неделю, чтобы договориться о бое с другим британским боксером
Британские тяжеловесы Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт получили неделю, чтобы договориться о поединке за звание чемпиона мира WBC
Об этом сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета .
WBC продлила период переговоров по поводу обязательной защиты титула в сверхтяжелом весе действующим чемпионом Тайсоном Фьюри против обладателя "временного" титула Диллиана Вайта.
Если между сторонами не будет достигнуто соглашение, то 18 января в штаб-квартире WBC в Мехико состоятся торги, которые позволят любому промоутеру сделать предложение о праве на организацию боя.
Ранее WBC приняла решение о распределении гонораров в поединке в пропорции 80 на 20 в пользу Фьюри. Уайт требовал 45% и намерен обжаловать решение в арбитражном суде.
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Напомним, 30 декабря поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером был признан лучшим боем 2021 года .
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