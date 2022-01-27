Фьюри дали два дня, чтобы договориться о бое за звание чемпиона мира

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам президента WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулеймана, британцам дали два дополнительных дня, чтобы они договорились об организации поединка, иначе за право его провести будут проведены торги.

"Мы снова получили запросы от команд Тайсона Фьюри и Диллиана Вайта о продлении периода переговоров. WBC пошла боксерам навстречу, но если соглашение не будет достигнуто, в ближайшую пятницу, 28 января, будут проведены торги", - сказал Сулейман.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC. Диллиан Уайт является обязательным претендентом на его пояс и "временным" чемпионом мира по версии WBC.

Напомним, 11 января Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт получили неделю, чтобы договориться о поединке за звание чемпиона мира WBC.

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