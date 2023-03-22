Об этом сообщает talkSPORT .

Промоутер британца Фрэнк Уоррен обратился к представителям украинца Александру Красюку и Эгису Климасу с просьбой изменить свою позицию о прекращении переговоров с Тайсоном Фьюри и призвал спасти бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

"Мы с Алексом друзья. Я все еще верю, что это сражение можно провести. Алекс, Эгис, пожалуйста, поговорите со своим парнем. Он украинский воин. Проведем бой 29 апреля", - сказал Уоррен.

Он заявил, что Тайсон Фьюри готов пойти на встречу Александру Усику и согласиться на реванш, а призы в ответном поединке разделить поровну, как это было во время второго боя между украинцем и другим британцем Энтони Джошуа.

"Я убедил Тайсона принять реванш. Мы готовы заключить такое же соглашение о матче-реванше, как они это сделали с Энтони Джошуа. Мы с Алексом вернемся к работе и попытаемся заключить соглашение. У нас есть, возможно, два дня, чтобы это сделать" , – рассказал Уоррен.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).