Фьюри дал заднюю после решения Усика прекратить переговоры о бое
Британский боксер Тайсон Фьюри согласился на реванш и равное распределение гонораров во втором поединке против украинца Александра Усика
Об этом сообщает talkSPORT .
Промоутер британца Фрэнк Уоррен обратился к представителям украинца Александру Красюку и Эгису Климасу с просьбой изменить свою позицию о прекращении переговоров с Тайсоном Фьюри и призвал спасти бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.
"Мы с Алексом друзья. Я все еще верю, что это сражение можно провести. Алекс, Эгис, пожалуйста, поговорите со своим парнем. Он украинский воин. Проведем бой 29 апреля", - сказал Уоррен.
Он заявил, что Тайсон Фьюри готов пойти на встречу Александру Усику и согласиться на реванш, а призы в ответном поединке разделить поровну, как это было во время второго боя между украинцем и другим британцем Энтони Джошуа.
"Я убедил Тайсона принять реванш. Мы готовы заключить такое же соглашение о матче-реванше, как они это сделали с Энтони Джошуа. Мы с Алексом вернемся к работе и попытаемся заключить соглашение. У нас есть, возможно, два дня, чтобы это сделать" , – рассказал Уоррен.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 18 марта команда Усика заявила, что не согласится на перенесение боя против Фьюри с 29 апреля на другую дату.
- После этого Александр Усик установил Тайсону Фьюри окончательный срок , когда он должен определиться по поводу поединка.
- 19 марта WBA дала Александру Усику время до 1 апреля , чтобы договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет сражение с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Красюк объявил, что Усик после срыва поединка с Фьюри начнет переговоры с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.
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