Фьюри дал категорический прогноз на реванш Усик – Джошуа
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что его соотечественник Энтони Джошуа проиграет украинцу Александру Усику во второй раз
Об этом сообщает DAZN .
По словам Фьюри, второе поражение от Усика будет означать для Джошуа завершение карьеры.
"Усик побьет Джошуа в реванше, и если Энтони не хватит духу это все выдержать, то ему конец. Его карьера будет закончена. Три поражения. Спокойной ночи. Тебя побил "средневес". Подвинься", - сказал Фьюри.
Он добавил, что Джошуа допустил ошибку, когда не позволил ему встретиться с Усиком в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
"У Джошуа была возможность избавиться от очередного позора в бою с Усиком. Он должен был дать мне возможность решить все проблемы вместо него. При этом он еще и заработал бы, но Энтони отказался, потому что алчность возобладала", – объяснил Ф'. юри.
Тайсон Фьюри 23 апреля в Лондоне будет защищать звание чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в тяжелом весе в поединке против другого британца - Диллиана Вайта.
Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что он встретится в реванше с Энтони Джошуа в июле.
- 20 апреля Тайсон Фьюри заявил, что бой с британцем Диллианом Уайтом станет последним в его карьере .
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