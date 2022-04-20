Фьюри дал категорический прогноз на реванш Усик – Джошуа

Об этом сообщает DAZN .

По словам Фьюри, второе поражение от Усика будет означать для Джошуа завершение карьеры.

"Усик побьет Джошуа в реванше, и если Энтони не хватит духу это все выдержать, то ему конец. Его карьера будет закончена. Три поражения. Спокойной ночи. Тебя побил "средневес". Подвинься", - сказал Фьюри.

Он добавил, что Джошуа допустил ошибку, когда не позволил ему встретиться с Усиком в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

"У Джошуа была возможность избавиться от очередного позора в бою с Усиком. Он должен был дать мне возможность решить все проблемы вместо него. При этом он еще и заработал бы, но Энтони отказался, потому что алчность возобладала", – объяснил Ф'. юри.

Тайсон Фьюри 23 апреля в Лондоне будет защищать звание чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в тяжелом весе в поединке против другого британца - Диллиана Вайта.

Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что он встретится в реванше с Энтони Джошуа в июле.

20 апреля Тайсон Фьюри заявил, что бой с британцем Диллианом Уайтом станет последним в его карьере .

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