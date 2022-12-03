Фьюри - Чисора: где и когда смотреть главное сражение декабря
Вечером 3 декабря между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой состоится бой за титул WBC в тяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На процедуре взвешивания Фьюри показал результат 121,9 кг. Вес Чисоры – 118,2 кг. Боксеры также провели финальное сражение взглядов.
Обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри встретится с Дереком Чисорой уже сегодня, 3 декабря. Поединок пройдет на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.
Для британцев это сражение станет третьей встречей в ринге. На счету Тайсона Фьюри 2 победы. В последний раз они встречались в 2014 году.
В андеркарте центрального боя украинец Денис Беринчик сразится против француза Ивана Менди.
В Украине бой Фьюри и Чисоры будет транслировать Megogo. Начало не раньше 23:00.
- 26 ноября стало известно, что Александр Усик 3 декабря посетит в Лондоне бой между британцами Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.
- Британский боксер Тайсон Фьюри отказался платить штраф IBF и не сможет стать абсолютным чемпионом мира даже в случае победы над украинцем Александром Усиком.
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