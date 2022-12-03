Фьюри – Чисора: боксеры провели дуэль взглядов и взвешивания

Видео было опубликовано в твиттере Boxing on BT Sport.

Обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри встретится с Дереком Чисорой уже сегодня, 3 декабря. Поединок пройдет на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.

На процедуре взвешивания Фьюри показал результат 121,9 кг. Вес Чисоры – 118,2 кг.

Боксеры также провели финальное сражение взглядов.

В Украине бой Фьюри и Чисоры будет транслировать Megogo. Начало не раньше 23:00.

26 ноября стало известно, что Александр Усик 3 декабря посетит в Лондоне бой между британцами Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

Британский боксер Тайсон Фьюри отказался платить штраф IBF и не сможет стать абсолютным чемпионом мира даже в случае победы над украинцем Александром Усиком.

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