Об этом Фьюри заявил в комментарии iFL TV.

"Я только что видел, как Джошуа второй раз проиграл Усику, он был не в себе. Англию лишили чемпионских поясов, но у меня есть решение. Если вы хотите вернуть все эти титулы домой, пошлите воина, пошлите меня, и я избавлю украинского бродягу его поясов , как я сделал с предыдущим украинским бродягой. Если вы хотите лучше всего, вы должны за это платить. Это будет очень дорого, так что достаньте чековую книжку", - сказал Фьюри.

Британец в 2015 году отобрал титулы чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) у Владимира Кличко.

Сейчас этими титулами владеет Александр Усик, победивший 20 августа Энтони Джошуа в реванше в Саудовской Аравии.

Чемпион мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Тайсон Фьюри провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Уайта. Сразу после победы он объявил, что завершает свою карьеру.

13 августа Тайсон Фьюри сообщил Всемирному боксерскому совету, что завершил карьеру и получил от WBC две недели, чтобы окончательно определиться, будет ли он защищать чемпионский титул.

В ночь на 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.

После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме британца Тайсона Фьюри.

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