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OPINION

Фюрер не верит в будущее…

Орест Сохар
6 мая, 2023 суббота
08:01
Мнение

Путинизм прошел 2/3 дороги к сталинизму, и уже видны контуры знаменитых "врагов народа" и восстановление ГУЛАГов

Нынешняя пенитенциарная система не способна переварить количество посадок, которое наплодит "реформированное" российское законодательство.

В Кремле работает накопительная система ужаса. Фобии компенсируются деформацией законодательства:

Несколько лет назад появился закон об "иноагентах". Сначала это было просто клеймо, затем к статусу привлекли миллионный штраф и уголовную ответственность.

С началом "СВО", путинская демократия обогатилась новыми правонарушениями. Это:

  • публичная дискредитация военных действий;
  • распространение фейков о второй армии мира;
  • призывы о введении санкций против РФ.

Самая блатная это, конечно, "фейки", она позволяет получить лет 15 полного государственного пансиона со внимательными вертухаями-смотрителями и полной рабочей занятостью.

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В январе-феврале 23-го страх наводнил бункер еще сильнее, меняются и задачи репрессивного законодательства: фюрер расставляет предохранители от предательства собственным окружением.

Совет федерации благословил законопроект о наказании за сотрудничество с Международным уголовным судом, тем самым, который выписал повестку в Гаагу... При рассмотрении дела об агрессии в Украине потребуются показы соучастников преступления, особенно высокопоставленных.

Совет федерации благословил законопроект о наказании за сотрудничество с Международным уголовным судом, тем самым, который выписал повестку в Гаагу... При рассмотрении дела об агрессии в Украине потребуются показы соучастников преступления, особенно высокопоставленных

Фюрер подписал "пожизненное" за "государственное предательство". До этого, всяческим "предателям" давали до 25 лет, а теперь не за что будут давать и высшую меру. В российской тюрьме, что "четвертак", что "вышка" - все равно смертный приговор, поэтому карательный безлимит следует понимать скорее как дополнительную страшилку.

Генерал-депутат думы Гурулев говорит, что пора вводить понятие "враг народа": мол, враги есть, а понятия — нет, пора заняться всей той сволочью.

Преемник шаг – восстановление смертной казни. "Оппозиционные" фракции госдумы (контролируемые кремлем) уже "попросили" конституционный суд вернуть казнь. "За" выступил и гауляйтер оккупированного Крыма.

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Спикер думы Вячеслав Володин предложил забирать имущество уехавших из страны россиян. В СССР конфискация была обычным наказанием для диссидентов. Но у бункерного же еще и олигархи.

"Враги народа", конфискации имущества, массовые расстрелы, "дело врачей", "ленинградское дело" - это все стало апогеем сталинизма, и все эти чистки были направлены на элиту, в первую очередь — придворную.

Цель путинских "реформ" - изменить modus operandi всей челяди: мало проявлять пассивную лояльность, нужно доказать свою потребность в столь непростое для лидера время. Накопленные заслуги аннулируются, а на пять наступают голодные соотечественники, готовые значительно дешевле и активнее прислуживать режиму.

Цель путинских "реформ" - изменить modus operandi всей челяди: мало проявлять пассивную лояльность, нужно доказать свою потребность в столь непростое для лидера время. Накопленные заслуги аннулируются, а на пять наступают голодные соотечественники, готовые значительно дешевле и активнее прислуживать режиму

Суть нынешней эпохи хорошо передает фразу сенатора Клишаса: слова президента над любым законом, над конституцией. Привлечь можно любого и во что бы то ни стало, и сталинская размытость формулировок дает все основания для этого.

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Я это к тому, что россияне должны быть заинтересованы в победе Украины не меньше, чем сами украинцы. Ведь демонтаж путинского режима даст стране (или нескольким построссийским странам) шанс на катарсис и санацию от имперского синдрома. Любая империя начинается с красивого мифа, а завершается деспотией – самым примитивным путем для тирана удержать власть.

Если же победа Украины не приведет к свержению путинизма, то скрепы ожидает прекрасное погружение в 33-й, где сажали не только за кривую улыбку, но и за донос, написанный завистливым соседом.

Именно в 30-е тюремная система СССР выросла не менее чем в 10 раз и составляла около 9 млн заключенных. Следовательно, сохранение кремля в нынешней политической версии и реставрация сталинской методики по "безопасности" обойдется РФ в 4 млн зеков.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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