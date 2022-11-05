Футбольный клуб "Милан" выделил на восстановление стадиона в Ирпене €150 тыс. через UNITED24
Итальянский футбольный клуб "Милан" принял участие в восстановлении стадиона в Ирпене Киевской области, выделив на это 150 тыс. евро
Об этом сообщает в Twitter платформа UNITED24.
"Вместе с Андреем Шевченко запускаем сбор средств на реконструкцию Ирпенского стадиона. Это наш первый проект по направлению Rebuild Ukraine, и наш посол уже привлек клуб "Милан", который выделит 150 000 евро", - говорится в сообщении.
Стадион "Чемпион" в Ирпене пострадал в результате боевых действий в марте во время отражения российского нашествия. UNITED24 отмечает, что полная стоимость реконструкции стадиона - 600 тыс. евро.
Rebuild Ukraine (Восстановление Украины) – предложенный Еврокомиссией механизм координации усилий по послевоенному восстановлению Украины.
- В сентябре Минкульт объявил сбор средств на восстановление Дома культуры Ирпеня – одного из старейших в Украине.
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