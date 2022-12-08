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Футбольный гранд "Реал" Мадрид закупит для Украины 20 генераторов

8 декабря, 2022 четверг
01:19
Спорт

Известный клуб поддерживает через свой фонд солидарную инициативу донецкого "Шахтера" по помощи украинцам в приход зимних холодов

Об этом пресс-служба "Реала" сообщает в твиттер.

"Отсутствие электроэнергии в Украине из-за российских бомбардировок энергетических объектов влияет на жизнь миллионов украинцев, которые без отопления страдают существенным снижением температуры в стране", - говорится в сообщении.

Далее в "Реале" отмечают, что донецкий "Шахтер" обратился за помощью в европейские футбольные клубы, чтобы получить электрогенераторы, которые помогут пережить суровую украинскую зиму в лучших условиях.

И "Реал" Мадрид через свой фонд намерен поддержать эту инициативу солидарности, передав 20 генераторов, которые будут использоваться в разных регионах Украины.

Отметим, что за мадридский клуб выступает украинец Андрей Лунин.

  • Напомним, в марте "Реал" уже оказывал помощь Украине в размере 1 млн. евро.

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помощь Украине
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