Футбольный гранд "Реал" Мадрид закупит для Украины 20 генераторов
Известный клуб поддерживает через свой фонд солидарную инициативу донецкого "Шахтера" по помощи украинцам в приход зимних холодов
Об этом пресс-служба "Реала" сообщает в твиттер.
"Отсутствие электроэнергии в Украине из-за российских бомбардировок энергетических объектов влияет на жизнь миллионов украинцев, которые без отопления страдают существенным снижением температуры в стране", - говорится в сообщении.
Далее в "Реале" отмечают, что донецкий "Шахтер" обратился за помощью в европейские футбольные клубы, чтобы получить электрогенераторы, которые помогут пережить суровую украинскую зиму в лучших условиях.
И "Реал" Мадрид через свой фонд намерен поддержать эту инициативу солидарности, передав 20 генераторов, которые будут использоваться в разных регионах Украины.
Отметим, что за мадридский клуб выступает украинец Андрей Лунин.
- Напомним, в марте "Реал" уже оказывал помощь Украине в размере 1 млн. евро.
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