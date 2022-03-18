Футбольные топ-клубы "Милан", ПСЖ и "Реал" расторгли спонсорский контракт с российским БК "Фонбет"
Европейские футбольные топ-клубы "Милан", ПСЖ и "Реал" расторгли спонсорские соглашения с российской букмекерской компанией Fonbet
Об этом сообщает TUTTOmercatoWEB .
"Милан", ПСЖ и "Реал" прекратили сотрудничество с БК "Фонбет" из-за военного вторжения России в Украину.
Fonbet – это самый большой букмекер в России. "Милан" и "Реал" подписали спонсорское соглашение с россиянами в 2021 году, парижане – в 2019 году.
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