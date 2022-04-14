Футбольные сборные Украины и Шотландии определились с датой проведения матча отбора на ЧМ-2022

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Новая дата поединка – 1 июня 2022 года. Победитель пары сыграет 5 июня против Уэльса в финале плей-офф.

Команды не смогли сыграть в марте вместе со всеми сборными из-за нападения России на Украину.

Сборная России, которая также должна была участвовать в отборе, была отстранена от соревнований, и в ее подгруппе победителем стала команда Польши.

Напомним, Украина перед стыковым матчем с Шотландией планирует сыграть с чемпионами мира.

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