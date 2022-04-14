Футбольные сборные Украины и Шотландии определились с датой проведения матча отбора на ЧМ-2022
Названа официальная дата матча между сборными Украины и Шотландии в рамках отбора на Чемпионат мира - 2022
Об этом сообщает сайт УЕФА.
Новая дата поединка – 1 июня 2022 года. Победитель пары сыграет 5 июня против Уэльса в финале плей-офф.
Команды не смогли сыграть в марте вместе со всеми сборными из-за нападения России на Украину.
Сборная России, которая также должна была участвовать в отборе, была отстранена от соревнований, и в ее подгруппе победителем стала команда Польши.
- Напомним, Украина перед стыковым матчем с Шотландией планирует сыграть с чемпионами мира.
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