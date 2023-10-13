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OPINION

Футболки с Зеленским за 200 тысяч? Кто это делает и кому это нужно

13 октября, 2023 пятница
18:28
Мнение

Полеты со стерхами, золотая статуя Туркменбаши и обязательства граждан Северной Кореи во время тайфуна в первую очередь защищать… портреты Ким Чен Ина. Думаете, мы далеки от этого? Вовсе нет — есть ряд подхалимов, желающих втянуть Украину тоже в эту фигню

Сразу сделаю спойлер, что именно в этом случае Владимир Зеленский ничего не натворил. Но его близкое окружение и временные подшивайлы подбросили хворост в костер.

Итак, президентская дважды кума Елена Кравец снялась в такой футболке с вышитым Зеленским.

И стоит этот балахон от 60 до 200 тысяч гривен – в зависимости от "кастомизации". Других причин, почему одежда стоит где-то как самый ходовой внедорожник для 3-й штурмовой бригады.

Что это такое и кто это придумал – спросите вы? Известный украинофоб и советский человек Гарик Корогодский. Он известен своей дружбой с бывшей медиаменеджершей канала ZIK Наташей Влащенко. А еще скандальными заявлениями о том, что Крым не наш, что нужно защищать русский язык, потому что он не виноват в агрессии и тем, что украинцам "нужна была эта война".

Корогодский вместе с известной украинской стилистикой Лесей Патокой решили разработать общую коллекцию одежды к будущему дню победы. И вот та самая футболка, которую рекламировала его кума Елена Кравец — часть этой акции.

Леся Патока действительно талантливый художник, но где-то эту даму поплавило от успехов. И она считает, что футболка за 200 тысяч гривен "фиксирует уважение украинцев к своему президенту — представителю высшего государственного института".

Интересно, что будет дальше — отливать бюсты в золоте или выкладывать янтарем иконы?

Но вернемся к Елене Кравец, которая вместе с мужем крестила президентскую дочь Александру, а еще является крестной матерью первой леди.

Не так давно госпожа Кравец взяла 33 миллиона гривен из государственного бюджета на свое шоу "Тихий вечер" на канале "Дом" и даже не подумала насколько оно уместно. А второе, буквально недавно кума рассказала своей подружке Алине Шаманской, что не хочет идти в ютуб самостоятельно, потому что нужно иметь какую-нибудь оригинальную идею, отличаться от конкурентов, а у нее такого нет. И еще Елена Кравец дала пощечину всем критикам ее продукта, потому что сказала, что хочет делать такой продукт, потому что это "ей надо". И рассказала о своей крапивнице от нервов, заставившей ее уйти из "Вечернего квартала" в собственное шоу.

Так что вполне понятно, почему кума отрабатывает эти бюджетные вливания по-полной. И фотографии с Зеленским, вышитым гладью – тут вполне логичное продолжение омажа.

А что же не так с самой вышивкой? В соцсетях многие отметили — полуоткрытый рот и специфический наклон головы это аллюзия на Христа.

И известный сюжет — Страсти Христовы, воспетый едва ли не всеми классическими художниками. В каждой исторической церкви с богатыми росписями или скульптурой есть этот сюжет. И нам хотят навязать иллюзию, что Христос и Зеленский одно и то же.

Действительно ли Гарик и Леся читали библейское повествование? Прежде всего, Христос пожертвовал собой ради народа. Сам пошел и пожертвовал, а не пиарился за счет самого народа. Второй момент – Страсти Христовы – это арест, суд, крестный путь и распятие на кресте? Владимир Александрович этого хочет и нам намекает с груди семейной подруги?

Очевидно, что Зеленский и его команда уже сейчас взяли курс на отбеливание репутации и планирование, как продать гаранта на второй срок. Тем более, за последние месяцы Владимир Александрович минимум дважды выразил желание пойти и баллотироваться второй раз. Хотя в начале своего политического пути он божился и уверял, что будет на посту исключительно одну каденцию и обеспечит наследственность демократических процедур.

Публичная и закрытая социология показывают, что господину Зеленскому и его партии "Слуга Народа" сложно удерживать высокий рейтинг. И даже в условиях военного положения и цензуры возникают конкуренты из общественного и военного сектора.

Очевидно, что политтехнологи Офиса президента пребывают в поиске беспроигрышных маркетинговых сюжетов. И игра в довольно успешный месседж "он же не сбежал" может трансформироваться в образ Христа. Страдающего за нас неблагодарных, которые постоянно задают чувствительные вопросы то о Чонгаре, то о разведчике Романе Червинском, то о топкоррупции на Банковой, которая уже вышла на полосы мировых СМИ.

Поэтому остается единственный вариант — где-то подменить, а где-то подкорректировать правду в выгодном свете. Поэтому творчество Корогодского и Патоки не появилось на пустом месте. И предлагает образ мученика.

Но смысл в том, что Зеленский никакой не страдалец за наши грехи. Пойти и баллотироваться в президенты воюющей страны был его сознательный и трезвый выбор.

Поэтому не дайте себя обмануть и повестись на косплей библейских персонажей. Потому что на следующий день после завершения военного положения нам нужно не памятники лидерам ставить, а разбираться в том, кто профукал безопасность и оборону накануне 24 февраля.

Специально для Еспресо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Владимир Зеленский
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