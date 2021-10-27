Футболисты устроили изнурительную серию пенальти с 26 ударов в Кубке Швейцарии. ВИДЕО
В матче 1/8 финала Кубка Швейцарии между "Цюрихом" и "Ивердном" серия послематчевых пенальти растянулась на 26 ударов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В основное время матча между "Цюрихом", который идет третьим в сильнейшем дивизионе швейцарского футбола, и "Ивердоном" с первого дивизиона была зафиксирована ничья 1:1.
В серии послематчевых пенальти командам, чтобы выявить победителя, понадобилось 26 ударов. Единственным, кто промахнулся оказался футболист "Цюриха", пробивший с отметки выше ворот. "Ивердон" выиграл 13:12 и вышел в четвертьфинал.
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