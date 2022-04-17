Футболисты украинского клуба почти полным составом вступили в ряды ВСУ

Об этом сообщает "Футбол 1" .

14 футболистов и тренеры "Прикарпатья" из первой лиги приняли Присягу на верность украинскому народу. Это беспрецедентный случай с начала полномасштабной российской агрессии, когда футбольная команда единогласно приняла решение о мобилизации.

По словам игрока "Прикарпатья" Василия Цюцюры, сначала у футболистов был определенный страх, чтобы не оказаться в армии лишними, но постепенно он исчез.

Это как взять в профессиональную команду футболиста из района: он будет только мешать. Так же и взять футболиста в армию, который ничего не умеет. Но когда нам объяснили, что нас будут готовить постепенно, дадут все азы, как держать оружие, как воевать и защищать Украину, мы приняли такое решение и вступили в ВСУ", - сказал Цюцюра.

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