Футболисты украинского клуба почти полным составом вступили в ряды ВСУ
Игроки и тренеры футбольного клуба "Прикарпатье" из Ивано-Франковска почти в полном составе вступили в ряды ВСУ
Об этом сообщает "Футбол 1" .
14 футболистов и тренеры "Прикарпатья" из первой лиги приняли Присягу на верность украинскому народу. Это беспрецедентный случай с начала полномасштабной российской агрессии, когда футбольная команда единогласно приняла решение о мобилизации.
По словам игрока "Прикарпатья" Василия Цюцюры, сначала у футболистов был определенный страх, чтобы не оказаться в армии лишними, но постепенно он исчез.
Это как взять в профессиональную команду футболиста из района: он будет только мешать. Так же и взять футболиста в армию, который ничего не умеет. Но когда нам объяснили, что нас будут готовить постепенно, дадут все азы, как держать оружие, как воевать и защищать Украину, мы приняли такое решение и вступили в ВСУ", - сказал Цюцюра.
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