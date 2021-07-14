Футболисты сборной Украины выложили совместное фото с российским рэпером Бастой

Фотографию Миколенко обнародовал в Сторис в Instagram .

На снимке он и Яремчук сфотографировались с Бастой, который гастролировал в оккупированном Крыму. Футболисты встретили российского рэпера в Турции, где игроки вместе проводят отпуск после выступления за сборную Украины на Евро-2020.

Баста (Василий Вакуленко) в 2015 году нарушил порядок пересечения государственной границы Украины во время поездок в оккупированный Крым, где он давал концерты. 9 сентября 2017 года ему запретили въезд в Украину сроком на три года.





В сентябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что запрет Вакуленко на въезд отменен по представлению СБУ .

СБУ объяснила отмену запрета российскому рэперу Басте на въезд в Украину отсутствием сведений о новых нарушениях украинского законодательства в течение трех лет действия санкции.

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