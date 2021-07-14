Футболисты сборной Украины выложили совместное фото с российским рэпером Бастой
Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Роман Яремчук сделали совместное фото с российским рэпером Бастой во время отдыха в Турции
Фотографию Миколенко обнародовал в Сторис в Instagram .
На снимке он и Яремчук сфотографировались с Бастой, который гастролировал в оккупированном Крыму. Футболисты встретили российского рэпера в Турции, где игроки вместе проводят отпуск после выступления за сборную Украины на Евро-2020.
Баста (Василий Вакуленко) в 2015 году нарушил порядок пересечения государственной границы Украины во время поездок в оккупированный Крым, где он давал концерты. 9 сентября 2017 года ему запретили въезд в Украину сроком на три года.
- В сентябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что запрет Вакуленко на въезд отменен по представлению СБУ .
- СБУ объяснила отмену запрета российскому рэперу Басте на въезд в Украину отсутствием сведений о новых нарушениях украинского законодательства в течение трех лет действия санкции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.38
-
EUR
Покупка 31.98Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное