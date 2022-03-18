Футболисты сборной Украины создали фонд гуманитарной и военной помощи

Об этом сообщил голкипер "Динамо" Георгий Бущан.



"Объединяемся и помогаем друг другу ради победы Украины. Сегодня вместе с Тарасом Степаненко, Сергеем Сидорчуком, Николаем Матвиенко, Николаем Шапаренко и Сергеем Кривцовым решили рассказать о нашем фонде. Сначала каждый помогал собственноручно, но со временем увидели, что объединять усилия более эффективно", - написал Бущан.



Фонд от футболистов сборной Украины разделили на две части: военную и гуманитарную.



"Фонд разделен на две части: гуманитарную и военную. Мы собираем запросы со всей Украины и передаем проверенным людям в Испании и Италии – сейчас это наши основные партнеры, возможно, впоследствии география расширится. Далее организуется логистика для перевозки вещей в Украину, что сейчас непросто, но для украинцев нет ничего невозможно. Наши герои доказывают это каждый день", - заявил Георгий Бущан.



В Instagram Георгий Бущан поделился фотографиями того, что они уже успели закупить для фонда.

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