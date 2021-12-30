Футболисты сборной поздравили украинцев с Новым годом. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В видеообращении приняли участие главные звезды сборной Украины: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук, Александр Зинченко, Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.



"Мы поздравляем всех болельщиков, тех, кто приходит на стадион, тех, кто смотрит матчи по ТВ, тех, кто следит за событиями с помощью СМИ, и тех, кто сейчас смотрит это видео. Все мы и есть футбол, с праздником всех нас. С новым, юбилейным годом", - сказал Андрей Ярмоленко.



Футболисты сборной Украины также упомянули, что будущий год станет юбилейным для украинского футбола. Пройдет ровно 30 лет с тех пор как в 1992 году национальная команда в Ужгороде сыграла свой первый матч в истории независимой страны.



Тогда Украина проиграла Венгрии 1:3.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb