Футболисты сборной поздравили украинцев с Новым годом. Видео
Футболисты сборной Украины записали видеообращение, в котором поздравили всех фанатов с Новым годом
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В видеообращении приняли участие главные звезды сборной Украины: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук, Александр Зинченко, Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.
"Мы поздравляем всех болельщиков, тех, кто приходит на стадион, тех, кто смотрит матчи по ТВ, тех, кто следит за событиями с помощью СМИ, и тех, кто сейчас смотрит это видео. Все мы и есть футбол, с праздником всех нас. С новым, юбилейным годом", - сказал Андрей Ярмоленко.
Футболисты сборной Украины также упомянули, что будущий год станет юбилейным для украинского футбола. Пройдет ровно 30 лет с тех пор как в 1992 году национальная команда в Ужгороде сыграла свой первый матч в истории независимой страны.
Тогда Украина проиграла Венгрии 1:3.
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