Футболисты сборной Бразилии заболели из-за кондиционеров на стадионах ЧМ-2022
Системы кондиционирования на катарских стадионах ЧМ-2022 повлияли на самочувствие футболистов сборной Бразилии
Об этом сообщает The Athletic.
Стадионы в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу, оснащены системами кондиционирования, чтобы футболисты могли нормально чувствовать себя во время аномальной жары.
Кондиционеры работают с помощью нескольких сопел по краю поля, которые выталкивают холодный воздух с разной скоростью, чтобы охватить наибольшую плоскость поля.
Звезда сборной Бразилии Энтони заявил, что системы кондиционирования усугубили самочувствие игроков его команды. Он не сообщил о количестве заболевших футболистов и как они чувствуют себя сейчас.
Следующий матч Бразилия проведет в пятницу, 2 декабря. Соперник – Камерун.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное