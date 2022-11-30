Футболисты сборной Бразилии заболели из-за кондиционеров на стадионах ЧМ-2022

Об этом сообщает The Athletic.

Стадионы в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу, оснащены системами кондиционирования, чтобы футболисты могли нормально чувствовать себя во время аномальной жары.

Кондиционеры работают с помощью нескольких сопел по краю поля, которые выталкивают холодный воздух с разной скоростью, чтобы охватить наибольшую плоскость поля.

Звезда сборной Бразилии Энтони заявил, что системы кондиционирования усугубили самочувствие игроков его команды. Он не сообщил о количестве заболевших футболистов и как они чувствуют себя сейчас.

Следующий матч Бразилия проведет в пятницу, 2 декабря. Соперник – Камерун.

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