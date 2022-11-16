Футболисты МЮ ждут, что Роналду уйдет из клуба, боссы нашли ему замену

Об этом сообщает ESPN .

По информации источника, в трансфере Роналду заинтересовано большинство футболистов МЮ. Среди тех, кто находится с португальцем в наихудших отношениях, – его соотечественник Бруну Фернандеш.

Главный тренер Эрик тен Хаг больше не сможет работать с Роналду после того, как португалец на публику сказал, что не уважает нидерландца. Тренер уже сообщил об этом руководству клуба.

Как сообщает Mirror, боссы "Манчестер Юнайтед" уже нашли замену Роналду. В клубе хотят видеть французскую звезду Килиана Мбаппе. Англичане уже в январе готовы выложить за форварда 150 млн фунтов, а самому французу предлагают зарплату 500 тыс. фунтов в неделю.

Альтернативный вариант – лидер атаки итальянского "Наполи" Виктор Осимхен.

14 ноября Криштиану Роналду заявил, что не уважает Эрика тен Гага, и обвинил руководство клуба в травле.

Сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" разорвет контракт с Роналду и оштрафует футболиста на 1 млн фунтов из-за обвинений в адрес тренера и руководства клуба.

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