Футболисты Милевский и Федецкий рассказали, что сыграли роли в фильме "Довбуш"
Бывшие футболисты сборной Украины Артем Милевский и Артем Федецкий заявили, что получили эпизодические роли в фильме Довбуш украинского режиссера Олеся Санина
Об этом сообщил Артем Федецкий в Instagram.
Он опубликовал в соцсети проморолик со своим участием в киноленте, а также фото с Милевским в сценических костюмах.
"Фильм "Довбуш" украинского кинорежиссера Олеся Санина. Советую к просмотру", – написал футболист.
Премьера фильма состоится 24 августа 2023 года. Съемки начались в 2018 году.
- 20 августа в Ивано-Франковске стартовала серия допремьерных показов украинского полнометражного фильма "Довбуш". Часть средств по билетам передадут ВСУ.
- На следующий день во Львове возле Оперного театра прошел перформанс по случаю допремьерного показа украинского фильма "Довбуш".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.62 Покупка 37.62Продажа 38.46
- EUR Покупка 41.12Продажа 42.19
- Актуальное
- Важное