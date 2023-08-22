Футболисты Милевский и Федецкий рассказали, что сыграли роли в фильме "Довбуш"

Об этом сообщил Артем Федецкий в Instagram.

Он опубликовал в соцсети проморолик со своим участием в киноленте, а также фото с Милевским в сценических костюмах.

"Фильм "Довбуш" украинского кинорежиссера Олеся Санина. Советую к просмотру", – написал футболист.

Премьера фильма состоится 24 августа 2023 года. Съемки начались в 2018 году.