Футболисты "Баварии" решили вакцинироваться от коронавируса после матча с "Динамо"

Об этом в Twitter сообщает аккаунт Bayern & Germany.



Флик также признался, что к вакцинации склоняется Йозуа Киммих, ранее не собиравшийся этого делать.



"Киммих не виноват в большом количестве зараженных. Я разговаривал с ним и думаю, что он склоняется к вакцинации. Он профессионал, склонный осознавать разные вопросы. Но на него также влияют разные события. Я знаю, он много думает. Он не из тех, кто согласится на прививку из-за давления, он может это сделать по убеждению. И в этом плане он сделал шаг вперед", – сказал Ханс-Диттер Флик.



Футболисты "Баварии" Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс отправились на карантин из-за контактов с человеком, у которого был подтвержден коронавирус, поэтому игроки пропустили матч с "Динамо".



С украинцами также не сыграл Йозуа Киммих, он уже вторую неделю на карантине из-за COVID-19.

Flick: "Jo (Kimmich) is professional and very reflective. He thinks about a lot of things. He's not someone who would get vaccinated because of the pressure , but because of conviction. He's one step further there» [ @ altobelli13 ] – Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 24, 2021

18 ноября главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн признался, что одинаково относится как к привитым, так и к непривитым игрокам.

23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло мюнхенской "Баварии".

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