Футболисты "Баварии" решили вакцинироваться от коронавируса после матча с "Динамо"
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал, что футболисты "Баварии" Джамал Мусиала и Серж Гнабри решили завершить вакцинацию от COVID-19.
Об этом в Twitter сообщает аккаунт Bayern & Germany.
Флик также признался, что к вакцинации склоняется Йозуа Киммих, ранее не собиравшийся этого делать.
"Киммих не виноват в большом количестве зараженных. Я разговаривал с ним и думаю, что он склоняется к вакцинации. Он профессионал, склонный осознавать разные вопросы. Но на него также влияют разные события. Я знаю, он много думает. Он не из тех, кто согласится на прививку из-за давления, он может это сделать по убеждению. И в этом плане он сделал шаг вперед", – сказал Ханс-Диттер Флик.
Футболисты "Баварии" Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс отправились на карантин из-за контактов с человеком, у которого был подтвержден коронавирус, поэтому игроки пропустили матч с "Динамо".
С украинцами также не сыграл Йозуа Киммих, он уже вторую неделю на карантине из-за COVID-19.
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